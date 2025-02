OM - Algérie : «Une anomalie», il hallucine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Les arrivées d’Amine Gouiri et Ismaël Bennacer cet hiver ont ravi la communauté algérienne, très présente à Marseille. L’ancien marseillais Salim Arrache s’est d’ailleurs étonné d’en avoir vu si peu à l’OM ces dernières années. Il estime pourtant qu’au-delà du sportif, cela pourrait également permettre au club de vendre énormément de maillots.

Malgré les liens forts avec Marseille, très peu de joueurs originaires d’Algérie ont évolué à l’OM ces dernières années. Avant les arrivées cet hiver d’Amine Gouiri (24 ans), recruté en provenance du Stade Rennais, et d’Ismaël Bennacer (27 ans), prêté avec option d’achat par l’AC Milan, Foued Kadir était le dernier international algérien à avoir porté le maillot du club, mais son passage remonte déjà à une dizaine d’années.

« On n'en recrute pas, on n'en forme pas. C'est une anomalie que je ne m'explique pas »

Avant, lui on peut penser à Djamel Belmadi, Brahim Hemdani ou bien Karim Ziani, mais cela reste anormalement peu pour Salim Arrache. « On n'en recrute pas, on n'en forme pas. C'est une anomalie que je ne m'explique pas. Quand on voit ce qu'a fait Lyon avec des jeunes d'origine algérienne (Benzema, Fekir, Aouar, etc.)... À Marseille, hormis Nasri, il n'y a personne qui sort du centre de formation, aucun joueur dans l'effectif. Pourtant, le potentiel humain est le même, voire plus fort à Marseille », a confié l’ancien joueur de l’OM à L’Équipe.

« Les maillots, ça partirait comme des petits pains »

Pourtant, au-delà de l’intérêt sportif, Salim Arrache estime que sur le plan marketing, recruter d’autres joueurs ayant des liens avec l’Algérie pourrait profiter à l’OM, notamment en ce qui concerne la vente de maillots : « Je pense aussi au marketing sportif. Au moment où on a besoin de recettes, je vous annonce que les maillots, ça partirait comme des petits pains. L'arrivée de Gouiri est une bonne chose. »