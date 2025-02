PSG/OM : Dans l’embarras à cause de Mbappé, il dit tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, Kylian Mbappé faisait le choix de quitter l’AS Monaco pour rejoindre le PSG. Encore tout jeune à son arrivée, le Français n’avait pas hésité, quelques mois seulement après son arrivée, à hausser le ton contre l’arbitrage. En effet, à l'issue d'un Classique face à l’OM, qui s'était fini sur un match nul, Mbappé avait fait une sortie remarquée en zone mixte, qui n’avait pas vraiment fait sourire l’attaché de presse du PSG de l’époque.

Neymar a dû se souvenir de son premier Classique avec le PSG face à l’OM. Alors que cela s’était soldé par un match nul (2-2), le Brésilien n’avait pas terminé la rencontre, se faisant exclure. Et c’est notamment suite à cet événement qu’en zone mixte, Kylian Mbappé, alors au PSG, avait poussé un coup de gueule contre l’arbitrage.

« Je suis juste à côté je fais vraiment la gueule »

A cette époque, Yann Guérin était l’attaché de presse du PSG. Et comme il l’a expliqué à RMC sur Twitch, ce coup de gueule de Kylian Mbappé ne l’a clairement pas fait sourire : « On ne me voit pas, je suis juste à côté je fais vraiment la gueule. Il ne devait pas s’arrêter en zone mixte, il s’arrête et il dit ça. Il ne me prévient pas. Tu es en live, tu ne peux pas arrêter le truc ».

« Ça crée des problèmes »

« Il se contredit plein de fois, on sent que c’est encore un jeune joueur. Aujourd’hui, il ne ferait plus cette erreur là. Il dit tout et n’importe quoi. Il dit certaines vérités, ce qu’il pense, mais là, ça crée des problèmes. Quel type de problème ? Pour l’image du club. Tu ne peux pas critiquer un arbitre publiquement comme ça, surtout quand tu as 17 ans. Ce n’est pas le lieu de faire ça », a poursuivi Yann Guérin.