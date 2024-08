Mercato - PSG : Nouvelle révélation pour ce transfert à 55M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, la presse italienne a lâché une véritable bombe concernant le mercato estival du PSG, en révélant que le club francilien était intéressé par la venue du Nigérian Ademola Lookman. L’ailier de 26 ans pourrait quitter la Dea contre un montant de 55M€. Bien que réellement intéressé par ce profil, Paris n’a toujours pas bougé dans ce dossier.

Le mercato estival du PSG est loin d’être terminé, surtout depuis la grosse blessure de Gonçalo Ramos contractée ce vendredi soir (fracture de la cheville). Ainsi, malgré l’officialisation de l’arrivée de Désiré Doué ce samedi, le club de la capitale cherche toujours à boucler certains renforts notamment sur le plan offensif.

Ademola Lookman vers le PSG ?

Ce dimanche, la Gazzetta Dello Sport a lâché une bombe en révélant que le PSG s’intéressait de près à Ademola Lookman. Héros de l’Atalanta Bergame la saison passée en finale de l’Europa League, le Nigérian ne serait clairement pas insensible à l’intérêt parisien qui lui est accordé. Le quotidien aux pages roses soulignait ce matin que la Dea a fixé un prix de 55M€ pour cette opération surprise.

Paris n’a pas encore bougé pour le Nigérian

Cependant, à en croire les dernières indiscrétions de Sky, rien n’est joué dans ce dossier. Et pour cause, si le média confirme l’intérêt du PSG à l’égard d’Ademola Lookman, Paris n’a pas encore bougé, et n’a toujours pas formuler d’offre concrète au joueur, ni au club italien. A suivre...