Mbappé, Zlatan… Une star les rejoint au PSG !

Le PSG a lancé cette nouvelle saison de Ligue 1 de la meilleure des manières avec une victoire sur la pelouse du Havre. (1-4) Luis Enrique avait décidé de se passer de certains cadres au coup d’envoi, dont Marquinhos. De quoi permettre à Achraf Hakimi de récupérer le brassard et d’entrer dans un cercle très fermé.

C’est une composition inédite qu’a aligné Luis Enrique pour l’entrée en lice du PSG dans cette nouvelle saison de Ligue 1. Ibrahim Mbaye (16 ans, né en 2008) est notamment devenu le plus jeune titulaire de l'histoire du PSG face au HAC, succédant à Warren Zaïre-Emery. En défense, la recrue William Pacho a déjà fait ses débuts avec Lucas Beraldo à ses côtés. Sur le banc, Marquinhos a laissé son brassard de capitaine à Achraf Hakimi, une première.

Le 80e capitaine du PSG

Arrivé dans la capitale à l’été 2021, l’international marocain est devenu vendredi soir le 80e capitaine de l’histoire du PSG, comme le révèle le club sur son site internet. Il succède ainsi à de grandes légendes parisiennes, dont Mustapha Dahleb, Luis Fernandez, Paul Le Guen, Rai, Pauleta ou encore Thiago Silva, mais également à d’autres joueurs ayant porté le brassard à quelques occasions en l’absence du capitaine attiré, à l’instar de Zlatan Ibrahimovic et même Kylian Mbappé.

« Ce n'était pas facile du tout »

Après la victoire au Havre, Luis Enrique relativisait le score avantageux au tableau d’affichage : « Ce n'était pas facile du tout. Nous avons peut-être commencé trop calmement. Nous avons marqué un but très rapidement et cela nous a un peu trop détendus. Nous avons subi de nombreuses pertes de balle qui nous ont fait un peu souffrir. Mais je crois qu’en seconde mi-temps nous avons eu plus d'occasions franches et nous avons pu remporter le match. Mais c'était difficile. »