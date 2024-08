Mercato : Un buteur recale le PSG, il jubile !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs d'envergure, le PSG a notamment tenté de boucler le transfert de Julian Alvarez qui voulait quitter Manchester City. Mais finalement, l'international argentin a décidé de rejoindre l'Atlético de Madrid pour le plus grand bonheur de Diego Simeone qui s'enflamme pour le transfert de Julian Alvarez.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG s'est mis en quête d'un nouveau renfort offensif d'envergure, mais n'a pas encore réussi à mettre la main dessus. Et pourtant, les Parisiens ont tenté différentes pistes notamment celle menant à Julian Alvarez qui a finalement rejoint l'Atlético de Madrid pour environ 95M€, bonus compris. Et Diego Simeone ne manque pas d'afficher sa joie de pouvoir compter sur le renfort de son compatriote.

Simeone s'enflamme pour Alvarez

« Tout a été très soudain. Rapidement. Il est arrivé il y a peu de temps. Il s'entraîne depuis quatre jours. Il s'adapte. Il a eu les Jeux, la Copa America, peu de repos et dix jours pendant lesquels vous devez être conscient de quitter votre club, de votre avenir, ce qui n'est pas non plus un repos total », lance le coach de l'Atlético au sujet de son nouvel attaquant en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Ses caractéristiques s'adaptent à l'ADN de l'Atlético»

« Mais je le vois bien, avec beaucoup d'enthousiasme, avec enthousiasme et en sachant d'où il vient, en comprenant où il est. Ses caractéristiques s'adaptent à l'ADN de l'Atlético. On attend de lui des performances, mais ce n'est pas une responsabilité. Il a gagné une place importante et j'espère que nous pourrons former une équipe en tant que groupe afin que ses caractéristiques puissent nous aider », ajoute Diego Simeone.