Mercato - PSG : Coup de théâtre pour le successeur de Mbappe?

La rédaction

Le départ de Kylian Mbappé provoque forcément un sacré chamboulement au PSG. Si les Franciliens ont déjà pu enregistrer l’arrivée de Matvey Safonov, c’est avant tout un attaquant de classe mondiale que les supporters rouges et bleus attendent. Plusieurs pistes sont évoquées dans la presse, est l’une d’elles mène à Victor Osimhen. Mais les Parisiens ne seraient pas si pressés que ça concernant le Nigérian.

Une chose est sûre, Kylian Mbappé ne portera plus le maillot du PSG la saison prochaine. L’avant-centre a vu son arrivée au Real Madrid être officialisée par les Merengue le 3 juin dernier, et laisse donc les pensionnaires du Parc des Princes orphelins de leur star. Pour le remplacer, les Champions de France semblent se diriger vers la Serie A, où les noms de Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen sont évoqués. Mais pour le second cité, le club de la capitale n'a pas encore passé la seconde.

Le PSG est bien sur Osimhen

D’après les informations de la Gazetta dello Sport , le PSG n’a pas encore fait d’offre pour Victor Osimhen. Si l’avant-centre semble être suivi par les Franciliens depuis plusieurs mercato déjà, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne semblent pas se presser. Le média italien précise cependant que Khvicha Kvaratskhelia fait bien l’objet de discussions.

