Mercato : Un grand buteur va snober le PSG ?

En quête d'un nouvel attaquant d'envergure internationale pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG aurait notamment des vues sur Victor Osimhen. Mais l'attaquant de Naples ne serait pas très chaud à l'idée de rejoindre le club de la capitale. L'ancien Lillois attendrait toujours une offre venue de Premier League.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de dénicher le successeur de Kylian Mbappé. Et pour cause, l'attaquant français s'est engagé avec le Real Madrid et son départ va laisser un vide qu'il sera difficile de combler. Le club de la capitale est ainsi actif en coulisses afin de dénicher un nouvel attaquant, et la piste menant à Victor Osimhen a notamment été évoquée.

Osimhen pas intéressé par le PSG ?

Mais d'après les informations de La Repubblica , Victor Osimhen ne serait pas très chaud à l'idée de signer au PSG alors qu'il a déjà évolué en Ligue 1, avec le LOSC. Egalement convoité par Al-Hilal, l'attaquant de Naples n'aurait pas non plus l'intention de partir tout de suite en Arabie Saoudite. Et pour cause, il souhaiterait toujours disputer la Ligue des champions.

Il attend une offre de Premier League

C'est la raison pour laquelle Victor Osimhen souhaiterait rester en Europe et attendrait une offre venue de Premier League où deux clubs ont manifesté leur intérêt à savoir Chelsea et surtout Arsenal. Mais pour le moment, aucun des deux clubs n'ont transmis de proposition.