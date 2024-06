Mercato - PSG : L’annonce choc à 1 milliard d’euros sur Messi !

Thomas Bourseau

Avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, la Saudi Pro League a tenté de réunir les éternels rivaux en Arabie saoudite. Al-Hilal a posé une offre légendaire sur la table afin d'attirer Lionel Messi. Mais l’Argentin a refusé un pactole sans précédent pour le bien-être de sa famille comme l’a reconnu le président du club saoudien.

La Saudi Pro League est en plein essor depuis l’arrivée surprise de Cristiano Ronaldo à la nouvelle année 2023 à Al-Nassr. Et dès l’été qui a suivi, Al-Hilal a rétorqué en recrutant Neymar pour 90M€ au PSG. Néanmoins, la star auriverde ne fut pas le premier choix du club de Riyad puisqu’il avait formulé une offre de transfert de 300M€ pour Kylian Mbappé, un deal refusé par le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

Messi a refusé une offre à 1,4 milliard d’euros parce que «sa famille voulait l’Amérique»

Et avant Kylian Mbappé, c’est Lionel Messi, qui préparait sa nouvelle aventure après le PSG, qui a rejeté Al-Hilal. Et pourtant, le club de Saudi Pro League n’avait certainement pas lésiné sur les moyens pour parvenir à ses fins comme son président Anmar Al Haili l’a confié à la presse ces dernières heures. « En fait, nous avons contacté Messi à la fin de son contrat à Paris. Nous lui avons présenté une offre de 1,4 milliard d'euros, mais le joueur a refusé parce que sa famille voulait l’Amérique ».

Mbappé : Catastrophe pour le PSG après Messi et Neymar ? https://t.co/76Wm6XrIxS pic.twitter.com/eTINtp21DJ — le10sport (@le10sport) June 15, 2024

«Il était possible de convaincre sa famille, mais il n'a pas hésité à refuser»