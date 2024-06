Mercato - PSG : Le Real Madrid va refaire le coup

Thomas Bourseau

Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin en France et le PSG a déjà bouclé la venue de Matvey Safonov. Et maintenant ? Le Paris Saint-Germain chercherait à faire venir Theo Hernandez. Mais c’est sans compter sur la détermination du Real Madrid et le Bayern Munich.

Le Real Madrid ne s’est pas gêné pour chiper certains joueurs au PSG ces dernières années sur le marché des transferts. Ce fut en effet le cas pour Jude Bellingham, Arda Güler, Endrick, Aurélien Tchouaméni ou encore Antonio Rüdiger sur ces deux dernières années.

Le Real Madrid a contrecarré les plans du PSG à plusieurs reprises

Cet été, le Real Madrid accueillera le meilleur buteur de l’histoire du PSG en la personne de Kylian Mbappé qui a décidé de ne pas prolonger son contrat à Paris afin de rejoindre le « club de ses rêves » comme il le confiait le 3 juin dernier sur son compte Instagram après l’annonce du Real Madrid de la venue de Kylian Mbappé. Et alors que le comité directeur du PSG aurait des vues sur Theo Hernandez, le Real Madrid pourrait une nouvelle fois faire capoter les plans du Paris Saint-Germain.

Le Real Madrid prêt à tout changer pour Theo Hernandez ?