Mercato - PSG : Il annonce une signature en direct !

Thomas Bourseau

L’Inter ne va pas témoigner du départ d’un autre de ses joueurs au PSG après Achraf Hakimi et Milan Skriniar. Pour ce qui est de Lautaro Martinez, qui intéresse le Paris Saint-Germain, une prolongation de contrat de l’Argentin est bouclée d’après la direction de l’Inter.

Lautaro Martinez semble être une piste explorée par le comité directeur du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé parti libre au Real Madrid le 3 juin dernier. L’attaquant argentin de l’Inter âgé de 26 ans et sous contrat jusqu’en juin 2026 va filer entre les doigts du Paris Saint-Germain.

«Lautaro Martinez s'est mis d'accord sur tous les détails de son nouveau contrat»

Invité à s’exprimer aux journalistes sur l’avenir de Lautaro Martinez, Giuseppe Marotta a totalement vendu la mèche concernant la suite des opérations pour l’international argentin. « Oui, Lautaro Martinez s'est mis d'accord sur tous les détails de son nouveau contrat avec nous. Il sera signé très bientôt » . a confié l’administrateur délégué du club italien et dans des propos rapportés par Goal .

«Je suis très heureux à Milan et je veux prolonger mon contrat avec l’Inter»