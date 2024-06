Mercato - Real Madrid : Mbappé va encore plomber le PSG ?

Thomas Bourseau

Après y avoir effectué son septennat en glanant de nombreux trophées au passage et le titre de meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid début juin. Ami de Mbappé et formé à la Casa Blanca, Achraf Hakimi ne sera pour le moment pas influencé par Mbappé. Explications.

Kylian Mbappé a pris la décision de s’en aller après un septennat effectué du côté du Paris Saint-Germain. Alors qu’une clause avait été ajoutée à son contrat signé en 2022 pour le rallonger d’un saison jusqu’en juin 2025, Mbappé ne l’a pas activé et a signé en tant qu’agent libre au Real Madrid à l’intersaison.

Hakimi emballé par un retour au Real Madrid grâce à Mbappé ? «Cela pourrait être une note positive, mais pas définitive»

Kylian Mbappé pourrait-il peser dans le choix de son grand ami Achraf Hakimi de quitter le PSG pour le rejoindre à la Casa Blanca ? Pas vraiment si l’on en croit le discours d’Achraf Hakimi remontant au mois de mai sur Prime Video. « Nous, on est encore à Paris et on doit penser au meilleur pour Paris » . Et ce n’est pas Mario Cortegana qui dira le contraire. Le journaliste de The Athletic n’a pas écarté cette éventualité que Mbappé l’attire au Real Madrid bien qu’elle soit peu probable. « Cela pourrait être une note positive, mais pas définitive ».

