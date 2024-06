PSG : Mauvaise nouvelle pour l'après-Mbappé !

Axel Cornic

Grande révélation de la saison 2022/2023, Khvicha Kvaratskhelia semble avoir tapé dans l’œil de Luis Enrique, qui aimerait beaucoup l’avoir au Paris Saint-Germain pour en grande partie remplacer Kylian Mbappé. Le problème, c’est que le Napoli n’a aucune intention de laisser filer sa star géorgienne et la situation ne devrait pas vraiment s’arranger au fil des prochaines semaines.

Le mercato estival a officiellement débuté, mais le PSG aurait déjà essuyé deux échecs cuisants. La presse italienne assure que le club parisien aurait formulé une première offre de 60M€, puis une seconde de 100M€ pour Khvicha Kvaratskhelia, un joueur qui plairait énormément à Luis Enrique. Mais le Napoli les aurait refusées toutes les deux, prenant d’ailleurs à peine en compte la première.

Le PSG galère pour Kvaratskhelia

Depuis, ce dossier semble être dans une impasse. Car la signature d’Antonio Conte au Napoli aurait tout relancé, avec Kvaratskhelia qui serait désormais plus enclins à rester pour évoluer sous ses ordres la saison prochaine. D’ailleurs, le club négocierait en coulisses avec l’agent du Géorgien pour prolonger son contrat, même si pour le moment la distance entre les deux parts reste importante avec une demande d'un salaire annuel de 5M€ et une proposition de maximum 4M€.

Un Euro de feu pour tuer définitivement tout espoir ?