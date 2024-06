Transfert à 22M€, c'est «injouable» pour l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Qui sera le buteur de l'OM la saison prochaine ? Alors que Vitinha devrait rester en prêt au Genoa, que Faris Moumbagna pourrait déjà s'en aller traumatisé par son car-jacking, et que Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être vendu, le club phocéen pourrait avoir besoin d'un nouvel attaquant. Partant du côté de Metz, Georges Mikautadze aurait été une belle opportunité pour l'OM. Problème, les finances ne peuvent pas suivre pour le transfert du Géorgien.

Prêté par l'Ajax Amsterdam au FC Metz en janvier dernier, Georges Mikautadze a flambé pour son retour en Ligue 1. Quid maintenant de son avenir ? « La saison prochaine je jouerai en Ligue 1, je peux le confirmer. Je vais rester en France mais je ne connais pas encore le club. Ce sera bientôt clair », faisait savoir récemment le Géorgien. Comme le10sport.com vous l'avait révélé, le LOSC, l'OL et l'AS Monaco étaient sur le coup et aux dernières nouvelles, c'était le club de la Principauté qui semblait le mieux placé pour s'offrir les services de Mikautadze.



« L'OM a aussi regardé pour Georges Mikautadze par exemple, mais... »

Il a également été question d'un intérêt de l'OM pour Georges Mikautadze. Le club phocéen a toutefois dû vite passer à autre chose étant donné que les finances olympiennes ne devraient pas permettre un tel transfert. C'est ce qu'a expliqué Loïc Tanzi dans un chat pour L'Equipe : « Il n'y aura pas d'attaquants à 25M€, mais des jeunes à potentiel aussi, type Rayan Messi de Dijon. L'OM a aussi regardé pour Georges Mikautadze par exemple, mais à 22M€, bonus compris, c'était injouable ».

Mikautadze à l'AS Monaco ?