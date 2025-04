Romain Ntamack écarté, la folle décision

Axel Cornic

Après la pause dédiée à la Champions Cup, le Top 14 va reprendre ses droits ce week-end, avec un classique du rugby français. Le Stade Français, en très mauvaise posture en cette fin de saison, va accueillir à Jean Bouin un Stade Toulousain galvanisé après sa qualification pour le dernier carré européen.

Les quarts de finale de la Champions Cup ont livré leur verdict, avec notamment un choc 100% français qui a tenu tout le monde en haleine. Le RCT a bien failli créer la surprise en éliminant l’invincible Stade Toulousain sur sa pelouse de Félix-Mayol et tout s’est finalement décidé sur une pénalité, dans les derniers instants de la rencontre.

Ntamack nous a fait peur

En l’absence d’Antoine Dupont, gravement blessé au genou le 8 mars dernier, les Toulousains ont pu compter sur un grand Romain Ntamack. L’ouvreur a disputé l’intégralité de la rencontre et livré une belle prestation, mais on n'a pas pu s’empêcher d’avoir peur devant notre écran ! Lors d’une des dernières actions de la rencontre, on l’a en effet vu tester son genou généreusement strappé en grimaçant, ce qui a réveillé quelques mauvais souvenirs. On se rappelle en effet qu’il avait raté la dernière Coupe du monde à cause de ce même genou, mettant du temps pur revenir à son meilleur niveau.

Mis au repos contre le Stade Français

Ugo Mola et son staff ont également dû trembler ! En effet, Rugbyrama nous apprend que la décision a été prise de laisser Ntamack au repos pour le déplacement sur la pelouse du Stade Français, en clôture de la 21e journée du Top 14. Au Stade Toulousain on souhaiterait en effet le gérer au maximum jusqu’à la fin de la saison, où il pourrait subir une opération pour retrouver un genou tout neuf. C’est d’ailleurs lui qui avait dévoilé ce scénario récemment dans un entretien à L’Equipe, déclarant : « Une fois le dernier match de cette saison joué, il faudra que je me nettoie le genou pour repartir sur de bonnes bases la prochaine ».