Transfert à 25M€, l'OM a pris une décision radicale

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs du FC Metz lors de la deuxième partie de saison, Georges Mikautadze aurait alarmé l'OM. En effet, le club phocéen aurait souhaité boucler le transfert du buteur de 23 ans lors de ce mercato estival. Toutefois, Georges Mikautadze serait trop cher pour l'OM.

Après avoir manqué sa saison 2023-2024, l'OM compte se relancer grâce au mercato. En effet, le club phocéen devrait se montrer très actif cet été pour étoffer son effectif. D'ailleurs, à en croire L'Equipe , l'OM préparerait une véritable révolution.

Mikautadze est trop cher pour l'OM

« Est-ce que l'OM va encore changer la majorité de son effectif ? Qui sont les joueurs présents sur qui on compte encore ? Oui, l'effectif va connaître des changements importants. Tout le monde peut partir en cas d'offre satisfaisante. Le club n'est pas en Coupe d'Europe et l'incertitude autour des Droits TV fait que personne n'est intransférable. Tout le monde, ça veut aussi dire le gardien, où l'OM a commencé à se renseigner sur le marché » , a affirmé Loïc Tanzi lors d'un chat avec des internautes ce jeudi après-midi.

«Il n'y aura pas d'attaquants à 25M€»