EXCLU - Mercato : Première offre pour Mikautadze !

Chaudement courtisé en Ligue 1, Georges Mikautadze est notamment dans le viseur de l’OL, du LOSC et de Monaco. Et selon nos informations, une première offre de transfert va partir pour tenter de signer l’attaquant géorgien sous contrat avec l’Ajax Amsterdam.

Le FC Metz a encore l’espoir de rester en Ligue 1. Et si les Messins sont parvenus à arracher les barrages, c’est clairement grâce à leur recrue hivernale, Georges Mikautadze. Vendu à l’Ajax Amsterdam l’été dernier, l’attaquant de 23 ans est revenu en Moselle cet hiver après une adaptation ratée aux Pays-Bas. Prêté six mois avec une option d’achat, Mikautadze a illuminé la Ligue 1 de son talent avec 13 buts en 20 rencontres. Un talent qui sera une arme incontournable pour pouvoir rester en Ligue 1.

Metz pense à lever l’option d’achat de Mikautadze

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, et confirmé le lendemain par RMC Sport et Foot Mercato , Georges Mikautadze est sur les tablettes de plusieurs clubs français comme le LOSC, l’OL et l’AS Monaco. Pour l’heure, ces trois clubs ont simplement pris des renseignements et se tiennent prêts à bouger. Focalisé sur sa fin de saison avec le FC Metz, Georges Mikautadze s’occupera de son avenir après coup. Mais du côté de Metz, on songe déjà à lever l’option d’achat de 13 millions d’euros. Pour envisager une vente avec plus-value derrière…

Monaco va dégainer !

Dans le dossier Mikautadze, les choses s’accélèrent toutefois en coulisses. Selon nos informations, l’AS Monaco se prépare à dégainer une première offre de transfert ! Si le montant de cette proposition n’a pas filtré, les dirigeants monégasques ont clairement l’intention de lancer les hostilités dès maintenant.