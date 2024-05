EXCLU - Mercato : L’OL et le LOSC chassent Mikautadze !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Auteur d’une demi-saison éblouissante avec le FC Metz, Georges Mikautadze a réussi son « come-back » en Ligue 1. A présent, la question de son avenir devient centrale et les intérêts, français comme étrangers, sont nombreux. Voici nos révélations sur le dossier.

En signant à l’Ajax Amsterdam l’été dernier, Georges Mikautadze ne s’attendait certainement pas à terminer la saison 2023-2024 en Ligue 1. Et pourtant, le Géorgien a bien plié bagage pour tenter de ne pas vivre une saison cauchemar aux Pays-Bas, où la greffe n’a pas eu lieu. Opportuniste, le FC Metz a organisé le retour de son prodige le temps d’un prêt de six mois. Une réussite totale dans laquelle les chiffres sont les mieux placés pour en parler : 20 matchs, 13 buts.

Mercato : OL, Real Madrid… Le frère de Benzema répond cash sur son avenir https://t.co/6IT79o9Uah pic.twitter.com/hIzPdUZYYD — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

Une option d’achat bientôt levée ?

A présent, la question de l’avenir de Georges Mikautadze se pose. Revenir à l’Ajax Amsterdam, avec qui il est encore sous contrat ? Selon nos sources, le joueur n’est pas chaud pour ce scénario. En l’état, il est totalement focalisé sur la fin de saison avec le FC Metz, qui doit disputer un match de barrage pour sauver sa place en Ligue 1. Une fois la question du maintien réglée, le dossier Mikautadze pourra s’accélérer. Car si le FC Metz se maintien en Ligue 1, le club messin pourrait lever l’option d’achat prévue dans le prêt de Georges Mikautadze. Un montant de 13 millions d’euros et plusieurs options à disposition. Dont celle d’une revente, à meilleur prix.

L’OL et le LOSC dans la course

Le FC Metz pourrait en effet se lancer dans une belle opération financière en rachetant Georges Mikautadze 13 millions d’euros et envisager une vente de son attaquant de 23 ans entre 20 et 25 millions d’euros. A ce jour, deux clubs de Ligue 1 sont déjà clairement positionnés. Il s’agit de l’OL, club particulier pour Mikautadze puisqu’il a porté les couleurs lyonnaises dans sa jeunesse. Et Lyon est sa ville de naissance. Le LOSC a également montré un vif intérêt.

Monaco en embuscade

Le FC Metz disputera ses matchs de barrage le jeudi 30 mai (aller) et le dimanche 2 juin. Un rendez-vous important pour l’avenir du club, qui aura une incidence sur le dossier Mikautadze. Un dossier dans lequel Monaco est aussi en embuscade. Un cran moins haut que l’OL et le LOSC. Mais la Principauté n’exclut pas de se mêler à la bataille cet été…