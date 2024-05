Mercato - PSG : Ce transfert qui va mettre une star en danger

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, plusieurs dossiers chauds seront à gérer sur le mercato par le PSG qui espère se renforcer à toutes les lignes. Y compris au poste de gardien de but où Gianluigi Donnarumma n'a pas donné entière satisfaction. Dans cette optique, le PSG s'intéresserait à Lucas Chevalier afin de venir concurrencer le portier italien.

L'été s'annonce très agité du côté du PSG qui disposera de moyens très importants pour se renforcer. Luis Enrique a d'ores et déjà prévenu qu'il fallait s'attendre à voir débarquer au moins un joueur par ligne. Et cela pourrait même concerner le poste de gardien de but.

Le PSG veut Chevalier pour concurrencer Donnarumma ?

En effet, selon les informations de Foot Mercato , le PSG s'intéresserait sérieusement à Lucas Chevalier, auteur d'une magnifique saison au LOSC. L'idée de la direction parisienne serait d'instaurer une concurrence pour Gianluigi Donnarumma qui n'a pas toujours convaincu cette saison, surtout en Ligue des champions.

L'axe Paris-Lille va tourner à plein régime