Mercato : L'OM s'active pour le successeur d'Aubameyang

Alexis Brunet

Ce dimanche, l'OM aura l'occasion d'arracher une place en coupe d'Europe, mais cela sera compliqué et les Marseillais n'ont pas leur destin entre leurs mains. S'il n'y a pas une qualification européenne pour la saison prochaine, il sera difficile de garder Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le club phocéen a déjà des pistes pour potentiellement succéder au Gabonais.

La saison de l'OM se terminera ce dimanche par un déplacement sur la pelouse du Havre. Les Marseillais ont l'occasion d'obtenir une qualification pour une coupe d'Europe, mais il faudra compter sur un faux pas du RC Lens et de l'OL.

Aubameyang a flambé cette saison

Si l'OM n'arrive pas à se qualifier pour une coupe d'Europe, la saison marseillaise aura vraiment été très compliquée. Le club phocéen a globalement déçu, mais certains joueurs ont toutefois réussi à sortir leur épingle du jeu. C'est notamment le cas pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui est le meilleur buteur marseillais cette saison. À de nombreuses reprises, le Gabonais a sorti l'OM de situations compliquées.

Mercato : L’OM boucle son transfert de force ! https://t.co/ZfaTKIuFk2 pic.twitter.com/60b3rQtdqM — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

L'OM pourrait remplacer Aubameyang par Mikautadze