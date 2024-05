Mercato : L’OM boucle son transfert de force !

Arnaud De Kanel

En déplacement sur la pelouse du Havre ce dimanche soir, l'OM va croiser la route d'un ancien de la maison en la personne d'André Ayew. Le Ghanéen avait quitté Marseille dans une certaine forme d'incompréhension en 2015 et certains supporters lui en avaient voulu. Mais en réalité, il a été forcé de quitter l'OM en raison des difficultés financières rencontrées par le club.

Jour de retrouvailles entre l'OM et André Ayew. L'attaquant du Havre avait quitté la Ligue 1 et Marseille il y a de cela 9 ans pour rejoindre Swansea libre de tout contrat. Un mouvement mal perçu par les supporters marseillais qu'a tenté d'expliquer Ayew dans un entretien accordé à La Provence .

Mercato : Il rêve d’un improbable retour à l’OM https://t.co/wc3SbvPQyb pic.twitter.com/iuFxieCkCK — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

«Le club aurait pu me prolonger et je serais resté»

En réalité, André Ayew ne voulait pas quitter l'OM. Il a été forcé de le faire en raison des problèmes financiers du club à cette période. « Pour être honnête, les trois étés précédant mon départ, j’ai eu des offres de clubs anglais ou italiens du haut de tableau. Le président était toujours clair avec moi ; je ne bougeais pas. Il n’y a jamais eu de débat, j’étais tranquille. Mon départ était proche en 2014, puis on a tous dit non. Pourquoi mon départ a été dur ? Parce que cette année-là, je n’étais pas préparé à partir dans ma tête. Je n’étais pas prêt. Mais la situation financière du club a fait que j’ai dû partir, (André-Pierre) Gignac a dû partir, tout comme (Giannelli) Imbula, (Dimitri) Payet, (Florian) Thauvin, Rod Fanni. J’étais libre, et les supporters n’ont pas vraiment compris. À ce moment-là, c’était dur d’expliquer l’envers du décor. S’il y avait eu la Ligue des champions et ses recettes, le club aurait pu me prolonger et je serais resté. Mais Vincent Labrune ne pouvait pas. Tous les trois ou quatre jours, il y avait un départ. C’était vraiment dur », a révélé André Ayew. André-Pierre Gignac, Dimitri Payet et d'autres étaient dans le même cas de figure.

«Les aléas ne nous ont pas laissé le choix»