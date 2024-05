Mercato : L’OM abandonne sa priorité pour l’après-Gasset

Hugo Chirossel

En fin de contrat avec le LOSC, Paulo Fonseca est la priorité de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset la saison prochaine. Mais ces derniers jours, le technicien est annoncé plus proche de l’AC Milan, où il remplacerait Stefano Pioli. Les dirigeants marseillais auraient été un peu déçus par l’attitude de ses représentants, les poussant à explorer d’autres pistes.

Ce dimanche sur la pelouse du Havre, Jean-Louis Gasset dirigera sa dernière rencontre en tant qu’entraîneur de l’OM, qu’il a rejoint en février dernier. Pour le remplacer, les dirigeants marseillais ont déjà une petite idée, puisqu’ils ont fait de Paulo Fonseca leur priorité, comme indiqué par Le 10 Sport .

Réponse la semaine prochaine pour Fonseca

En fin de contrat avec le LOSC, Paulo Fonseca est un entraîneur courtisé et ces derniers jours, il est annoncé plus proche de l’AC Milan que de l’OM. Comme il l’a de nouveau affirmé samedi en conférence de presse, le technicien portugais n’a pas encore pris de décision à propos de son avenir, ce qu’il fera après la fin de la saison.

L’OM prêt à jeter l’éponge ?