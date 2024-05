Mercato : Le PSG va mettre en place une solution radicale

Alexis Brunet

Le mercato estival arrive à grands pas et le PSG a déjà commencé à réfléchir à comment il allait procéder. Le club de la capitale souhaite se montrer ambitieux et renforcer qualitativement son équipe, afin de viser encore plus haut la saison prochaine. Il est fort probable qu'un loft refasse son apparition afin de faire partir certains joueurs sur lesquels Luis Enrique ne souhaite pas s'appuyer.

L'heure est presque au bilan pour le PSG. En effet, il ne reste plus que deux matches au club de la capitale à disputer cette saison, la dernière journée de Ligue 1 face à Metz, mais également la finale de la Coupe de France face à l'OL. Après cela, place au mercato et Luis Campos va avoir du pain sur la planche, lui qui devra trouver les bons joueurs pour espérer viser plus haut en Ligue des champions.

Un grand nom devrait débarquer en attaque

Le principal chantier de Luis Campos sera vraisemblablement l'attaque. Le conseiller football du PSG va devoir mettre la main sur un joueur de qualité pour essayer de remplacer Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale veut s'appuyer sur Xavi Simons, mais c'est le Néerlandais qui aura le dernier mot au sujet de son avenir et un nouveau prêt fait encore partie des différentes solutions. Le nom de Victor Osimhen est également régulièrement cité et le Nigérian pourrait quitter Naples cet été. Toutefois, un transfert de l'ancien buteur du LOSC coûterait cher, puisque la formation italienne pourrait le laisser partir contre un chèque de 130M€.

PSG : Il annonce le remplaçant de Mbappé en direct ! https://t.co/qnt36p5RJV pic.twitter.com/iDwVEaYC6l — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

Un loft sera mis en place