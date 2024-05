Mercato - OM : Longoria prend l'avion pour le prochain entraîneur

Axel Cornic

Alors que Jean-Louis Gasset devrait laisser sa place à la fin de la saison, Pablo Longoria redouble d’efforts pour trouver son successeur. Et si selon nos informations la priorité reste Paulo Fonseca, le président de l’Olympique de Marseille aurait activé une piste alternative à l’étranger, menant à Sérgio Conceição du FC Porto.

Après Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset, l’OM va devoir se trouver un nouvel entraineur. L’intérim du technicien français de 70 ans devrait se terminer dans quelques semaines et Pablo Longoria travaille déjà pour boucler au plus vite sa succession.

Fonseca demande du temps

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le président de l’OM a une priorité claire et il s’agit de Paulo Fonseca, qui avait déjà été approché il y a un an pour remplacer Igor Tudor. En fin de contrat, le Portugais serait également dans le viseur de l’AC Milan, alors même que le LOSC souhaite tout faire pour le convaincre de rester.

Longoria va au Portugal pour Conceição