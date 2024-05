Mercato - OM : Un entraîneur attend une réponse à l’étranger !

Thomas Bourseau

En Italie, l’AC Milan va perdre Olivier Giroud et son entraîneur Stefano Pioli cet été. Pour le remplacer, le pensionnaire de Serie A a une occasion en or avec Paulo Fonseca, plus qu’emballé par l’idée de prendre la relève de Pioli, au grand dam de Pablo Longoria qui rêvait de le placer à l’OM.

Ce dimanche, il y a de grandes chances que Paulo Fonseca s’asseye sur le banc de touche du LOSC pour la dernière fois dans le cadre de la réception de l’OGC Nice pour l’ultime journée de Ligue 1. Arrivé à l’été 2022, Fonseca a mis tout le monde d’accord chez les Dogues . Priorité de Pablo Longoria pour la succession de Jean-Louis Gasset à l’OM comme le10sport.com vous l’annonçait en avril dernier, Fonseca pourrait finalement prendre la route de Milan pour succéder à Stefano Pioli chez les Rossoneri .

Départ de Gasset : En direct, il répond à l’OM https://t.co/gkBPCbtz9l pic.twitter.com/TJhWaNArKs — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

«L’AC Milan ? Fonseca y va tous les jours»

Sur le plateau de l’ After Foot jeudi soir, Daniel Riolo confiait via les ondes de RMC que Paulo Fonseca cultivait le désir de relever le challenge AC Milan. « Fonseca est dans la très short-list de Milan. Il y a de fortes chances que ce soit lui. Maintenant, ils sont en train de discuter avec un autre coach, dont je n’ai pas le nom, qui est un peu préféré à Fonseca. Mais je n’ai pas le nom de cet entraîneur. Fonseca a envie d’y aller, c’est un championnat qu’il connait bien, il parle la langue, Milan est un grand club qui va jouer la Ligue des Champions. Fonseca y va tous les jours ».

Fonseca attend le feu vert de l’AC Milan