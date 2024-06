Mercato : L’OM sur le point de dépenser 6M€ ?

Alexis Brunet

Le mercato de l’OM est en train de s’emballer. Alors que le club phocéen essaye depuis plusieurs semaines de mettre la main sur Sergio Conceição, c’est finalement un autre entraîneur qui pourrait poser ses valises à Marseille. La piste menant à Roberto De Zerbi est très chaude et si le club phocéen veut s’offrir les services de l’Italien, il devra payer la somme de 6M€ à Brighton.

Depuis quelque temps, l’OM enchaîne les entraîneurs et aucun n’arrive à rester à Marseille pendant plusieurs saisons. Le club phocéen est décidé à changer cela et tente de mettre la main sur un coach qui pourra relancer la machine et possiblement s’installer sur la durée.

L’OM active la piste De Zerbi

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Paulo Fonseca était initialement la priorité de l’OM. Malheureusement, le Portugais s’est depuis engagé avec l’AC Milan. Pablo Longoria a alors décidé d’activer la piste menant à Sergio Conceição, mais cette dernière n’avance pas depuis quelques jours. Le boss marseillais a donc pris les choses en main et il a dernièrement contacté Roberto De Zerbi.

Une clause à 6M€ pour De Zerbi