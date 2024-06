Mercato - OM : Il annonce la couleur pour Conceiçao ! 

La rédaction

Qui sera le prochain entraîneur de l’OM ? Pendant très longtemps, Pablo Longoria a cherché à mettre la main sur Paulo Fonseca. Malheureusement, l’ancien entraîneur du LOSC devrait s’engager avec l’AC Milan et le président marseillais a donc dû changer de cible. Son choix s’est porté sur Sergio Conceição qui est un entraîneur très exigeant selon son ancien joueur, Malang Sarr.

La saison de Ligue 1 s’est achevée il y a peu et elle a été très compliquée pour l’OM. Le club phocéen a dû faire face à beaucoup d’instabilités, notamment au niveau de ses entraîneurs, et les coéquipiers de Jordan Veretout ont finalement terminé la saison à la huitième place en championnat.

L’OM piste Sergio Conceição

Pour essayer de remettre de l’ordre à l’OM, Pablo Longoria a décidé de miser sur Sergio Conceição, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Le Portugais est très proche de rejoindre le club phocéen et L’Équipe a donc interrogé un de ses anciens joueurs à Porto , Malang Sarr, pour en apprendre un peu plus sur le Portugais. « D’entrée, il a été clair dans le vestiaire : même s’il a beaucoup d’amour pour ce club, on n’est pas là pour être copains. Si vous avez envie de bouder, ce n’est pas un problème. L’essentiel, c’est qu’on donne le meilleur car on a une mission commune. Il y aura des difficultés, il faut les surmonter et survivre pour atteindre l’objectif. C’est un gagneur et il est prêt à tout pour ça. Ça signifie beaucoup de travail individuel, dans le détail. Toute la semaine, il peut rabâcher un point et le répète pour ton intérêt. Il part d’un principe simple : si le joueur s’améliore, l’équipe va s’améliorer. »

« Il n’est jamais rassasié »