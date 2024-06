Zidane : Deschamps annonce la date de son départ ?

Amadou Diawara

Lors de l'été 2021, Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid. Espérant prendre la succession de Didier Deschamps après la Coupe du Monde au Qatar, le Ballon d'Or 98 n'a pas repris du service. Toutefois, le sélectionneur de l'équipe de France a prolongé jusqu'en 2026. D'ailleurs, Didier Deschamps a laissé entendre qu'il allait céder sa place après la prochaine Coupe du Monde.

Deschamps va quitter les Bleus en 2026 ?

Libre de tout contrat depuis l'été 2021, Zinedine Zidane se voyait remplacer Didier Deschamps après la Coupe du Monde au Qatar. Toutefois, la FFF a prolongé son sélectionneur jusqu'en 2026, soit après la prochaine Coupe du Monde. Zinedine Zidane doit donc faire preuve de patience avant de pouvoir reprendre les rênes des Bleus . Et comme l'a laissé entendre Didier Deschamps, l'ancien coach du Real Madrid pourrait voir son vœux se réaliser dans deux ans.

«Je suis programmé pour aller jusqu'à la Coupe de monde aux USA»