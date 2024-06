Mbappé : Le Real Madrid va faire briller l’équipe de France ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a bouclé le recrutement tant attendu de Kylian Mbappé. Après des années de bataille, le club merengue est arrivé à ses fins et accueillera l’attaquant français après l’Euro. Une compétition que l’équipe de France pourrait rafler grâce à son capitaine selon Boudewijn Zenden. Et ce, en grande partie en raison de son arrivée au Real Madrid.

Kylian Mbappé s’est dit « soulagé » et « libéré » en conférence de presse le mardi 4 juin après l’annonce du Real Madrid de l’arrivée du champion du monde tricolore pour les cinq prochaines saisons. A la Casa Blanca , on l’attendrait le 16 juillet afin de le présenter en grandes pompes au Santiago Bernabeu devant plus de 85 000 personnes selon Relevo . Mais avant cela, il y a l’Euro en Allemagne avec l’équipe de France (14 juin-14 juillet) pour le capitaine des Bleus.

«Mbappé sera la star de l'Euro»

Et il se peut que Kylian Mbappé tire l’équipe de France vers le haut de par son excitation de rejoindre le Real Madrid à en croire Boudewijn Zenden. « Je vois les Français très forts, lors de cet Euro. La France, c'est le gros poisson du groupe, un des favoris de la compétition avec l'Allemagne, et (Kylian) Mbappé sera la star de l'Euro ».

«Ce transfert va lui donner encore plus des ailes»