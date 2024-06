Un joueur de Deschamps annonce des «problèmes», panique avant l’Euro ?

Jean de Teyssière

Après deux matchs de préparation face au Luxembourg (3-0) et face au Canada (0-0), l'équipe de France a décollé de Paris ce mercredi pour rejoindre l'Allemagne et leur camp de base, au Best Western Park and Spa, à Bad Lippspringe, au nord de Paderborn. L'Euro 2024 va bientôt débuter et Kingsley Coman avoue que les Bleus ont vu quelques problèmes entre eux, qui seront a priori réglé avant le début de la compétition.

24 ans après le dernier sacre des Bleus à l'Euro, l'équipe de France de Kylian Mbappé peut-elle à nouveau gagner cette compétition ? Faisant figure de favoris, à cause de leur statut de vice-champion du monde, les Bleus débuteront la compétition face à l'Autriche ce lundi, avant d'affronter les Pays-Bas le 21 juin et la Pologne le 25 juin. Leur parcours sera suivi de près et la moindre erreur se paiera cash.

«On va tout faire pour gagner»

Tout juste arrivés à leur camp de base de Paderborn, l'équipe de France s'est déjà pliée aux obligations médiatiques. Kingsley Coman, l'attaquant du Bayern Munich, était en conférence de presse ce mercredi : « Je dirais qu'on est sereins, que nos ambitions n'ont pas changé. On va tout faire pour gagner, il n'y a pas d'alarmes. C'étaient des matches de préparation, on a pris des repères. On va aborder la compétition avec un autre visage que les matchs de préparation. »

«Entre joueurs, on a noté quelques problèmes»