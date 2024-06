Equipe de France : Riolo craint une catastrophe avec Mbappé

Hugo Chirossel

À une semaine du début de l’Euro 2024, Kylian Mbappé n’a disputé que 15 minutes dimanche, lors du dernier match de préparation de l’équipe de France face au Canada. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a fait part de ses inquiétudes concernant le physique du capitaine des Bleus et de sa perte d'explosivité.

« Ça va très bien . » Kylian Mbappé s’est voulu rassurant dimanche soir, après le dernier match de préparation de l’équipe de France face au Canada (0-0). Diminué en raison d’un coup reçu au genou, Didier Deschamps a laissé son capitaine au repos, lui qui est entré en jeu à un quart d’heure de la fin.

Riolo s’inquiète du physique de Mbappé

L’équipe de France fera ses débuts lors de l’Euro 2024 lundi prochain contre l’Autriche et Daniel Riolo a peu d’espoir de voir Kylian Mbappé à son meilleur niveau physique d’ici-là. « L’Euro, j’ai peur que ce soit la fin de cette année qui s’est très mal passée. L’imaginer en grande forme physique après l’année qu’il a passée où il n’a pas pu faire trop de prépa', franchement, ce serait dingue qu’il nous sorte un Euro hors du commun. J’ai du mal à y croire », a-t-il déclaré dans l’ After Foot sur RMC .

« Il faut qu’il retrouve absolument cette explosivité »