Équipe de France - Zidane : Riolo milite pour une révolution !

Zinedine Zidane est en pleine période sabbatique et semble attendre que les portes de l’équipe de France s’ouvrent à lui. Néanmoins, Didier Deschamps est lié à la Fédération française de football jusqu’à l’été 2026. De quoi agacer Daniel Riolo qui a, en direct, réclamé du changement à la tête des Bleus.

A l’occasion de son cinquantième anniversaire, Zinedine Zidane livrait une interview pour L’Équipe en juin 2022 via laquelle il faisait pleinement part de son rêve bleu : devenir sélectionneur de l’équipe de France. « J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! ».

«Deschamps ? Ça suffit, va-t’en !»

Sans club depuis son second départ du banc du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane est annoncé à l’OM en cas de rachat du club phocéen par des investisseurs saoudiens selon France Bleu. Et l’équipe de France ? Didier Deschamps est contractuellement lié aux Bleus jusqu’à l’été 2026. Mais Daniel Riolo n’en peut plus. L’éditorialiste de RMC s’est montré cash lundi sur les ondes de la radio au sujet du sélectionneur de l’équipe de France. « Ça suffit, va-t’en ! ».

«On a envie de voir un regard frais, on a envie de voir Zidane à la tête des Bleus !»