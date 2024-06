Kylian Mbappé déballe tout sur son rêve

Amadou Diawara

Exilés en MLS et en Arabie Saoudite, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont désormais hors course pour le Ballon d'Or. Kylian Mbappé a donc davantage de chances de se rapprocher de son rêve de remporter un jour le Ballon d'Or. Interrogé sur le sujet, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France a lâché toutes ses vérités.

Kylian Mbappé peut souffler. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne sont plus dans le débat pour le Ballon d'Or. Ayant presque tout raflé pendant plus d'une décennie, les deux stars planétaires laissent désormais la place à la nouvelle génération. Alors qu'ils évoluent désormais à l'Inter Miami (MLS) et à Al Nassr (Saudi Pro League), la Pulga et CR7 ne devraient plus remporter le Ballon d'Or.

Mbappé rêve du Ballon d'Or

Kylian Mbappé a donc davantage de chances de soulever un jour le Ballon d'Or, même si pour cette saison, cela s'annonce compliqué. Alors que le PSG est tombé dans le dernier carré de la Ligue des Champions, Vinicius Jr, Jude Bellingham et Toni Kroos ont un train d'avance pour remporter le Graal. Mais si Kylian Mbappé mène l'équipe de France vers un sacre à l'Euro 2024, il pourrait inverser la tendance et réaliser son rêve de jeunesse.

«C’est toujours mon souhait »