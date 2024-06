Mbappé : Le PSG prêt à lâcher une fortune pour sa vengeance ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid à la reprise. En effet, le club merengue a officialisé le transfert à 0€ de la star de 25 ans il y a une semaine. Pour se venger, le PSG serait sur les traces de Vinicius Jr. Et l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi serait prête à doubler le salaire du Brésilien pour le convaincre de migrer vers Paris.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé a joué son tout dernier match sous les couleurs rouge et bleu. En effet, le Real Madrid a annoncé la signature libre et gratuite du capitaine de l'équipe de France il y a une semaine. Orpheline de Kylian Mbappé, la direction du PSG préparerait sa vengeance sur le mercato.

Après Mbappé, le PSG veut chiper Vinicius Jr au Real

Présent sur le plateau de Génération After ce mardi, Mohamed Bouafsi a affirmé que le PSG voulait s'attaquer à Vinicius Junior. « Le PSG regarde Vinicius » , a lâché simplement le journaliste de France TV.

«Il gagne combien ? Bah on va donner deux fois plus»