Mbappé - Haaland : Coup de génie du Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Après sept ans passés au PSG, Kylian Mbappé découvrira un autre championnat. Le capitaine de l'équipe de France évoluera au Real Madrid. Mais il pourrait faire de Rodrygo sa première victime dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Les Merengue pourraient d'ailleurs être amenés à sacrifier le joueur de 23 ans pour attirer un certain Erling Haaland cet été.

Le grand feuilleton du mercato est enfin terminé. Après de longs mois d’attente, Kylian Mbappé a fini par faire savoir qu’il allait quitter le PSG. Et quelques jours plus tard, le capitaine de l’équipe de France a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid. L’international français évoluera donc dans un secteur offensif particulièrement bien garni.

Succession de Mbappé : Haaland offre un transfert au PSG ? https://t.co/pDNzTVh98P pic.twitter.com/ud2HrzEBJ8 — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Le Real Madrid prépare une grosse opération après Mbappé

En effet, Carlo Ancelotti va pouvoir compter sur Vinicius Jr, Rodrygo, Joselu, Brahim Diaz, Arda Güler et Endrick en plus de Kylian Mbappé la saison prochaine en attaque. Le champion du monde 2018 devrait donc faire une victime parmi tout ce beau monde, et tout indique que ce sera Rodrygo. Le joueur de 23 ans pourrait d’ailleurs être sacrifié pour une autre opération sur le mercato.

Rodrygo sacrifié pour Haaland ?