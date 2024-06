Mbappé - Haaland : Le Real Madrid a pris sa décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Attendu depuis plusieurs années au Real Madrid, Kylian Mbappé a enfin donné son accord à Florentino Perez. Le joueur de 25 ans est attendu après l'Euro pour signer son contrat de cinq ans. Le Français pourrait être aligné sur le côté, mais un réel manque est constaté dans l'axe. Certains réclament le transfert d'Erling Haaland, mais le club merengue a déjà tranché dans ce dossier.

L'arrivée de Kylian Mbappé ne fait pas forcément l'unanimité au Real Madrid. Certains auraient préféré la venue d'un véritable avant-centre capable de concurrencer Joselu. C'est en tout cas l'avis d'Alfonso Pérez Muñoz, ancien attaquant de la formation merengue.

L'arrivée d'Haaland est réclamée

« Évidemment, Mbappé est un complément car je pense qu'il est actuellement le meilleur joueur du monde. Et le Real Madrid veut toujours avoir les meilleurs joueurs du monde. Mais indépendamment de la signature de Mbappé, le Real Madrid a besoin d'un avant-centre » a-t-il déclaré dans les colonnes d'As. Selon Alfonso Pérez Muñoz, le Real Madrid aurait pu tenter le coup pour Erling Haaland, le buteur de Manchester City. « Bien sûr, ce sont les joueurs les plus décisifs. Haaland, en tant qu'avant-centre et buteur, et Mbappé au niveau d'un joueur qui peut faire la différence. Pour l'instant, il y a Mbappé et nous verrons si à l'avenir Haaland, ou un autre joueur similaire et buteur, dont je pense que nous avons besoin. Cela donnerait de très bons résultats au Real Madrid » a-t-il lâché.

Haaland n'est plus une priorité