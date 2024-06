OM, France... Zidane se fait interpeller pour son avenir

Thibault Morlain

Parti du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n'a plus entraîné depuis cette date. Le temps commence à être long et le retour du technicien français est très attendu. L'une des questions est de savoir où rebondir Zidane. Daniel Riolo n'a lui pas hésité à réclamer l'arrivée de Zizou à la tête de l'équipe de France en lieu et place de Didier Deschamps.

Jusqu'à présent, Zinedine Zidane n'a connu que le Real Madrid dans sa carrière d'entraîneur. Une nouvelle ligne pourrait prochainement s'ajouter, mais reste à identifier la destination du Français. Zizou garde une très belle cote et les rumeurs sont nombreuses à propos de l'avenir de l'entraîneur. A Marseille, on rêve de voir Zidane sur le banc de l'OM tandis que sa candidature pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France, qui a longtemps été sa priorité, en fait également saliver certains. A commencer par Daniel Riolo.



Mercato : Voilà pourquoi Zidane ne viendra pas à l'OM https://t.co/8mByx1VGuW pic.twitter.com/tB5KFHfc9v — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

Riolo réclame le départ de Deschamps

Si Didier Deschamps est aujourd'hui le sélectionneur de l'équipe de France, Daniel Riolo n'en peut plus. Ainsi, lors de L'After Foot , il a expliqué : « C’est pénible d’imaginer 2026. C’est très dur d’imaginer encore 2026 avec lui. C’est dur, c’est long. Je ne sais pas mais c’est comme un président, ou un entraîneur dans un club… J’ai envie de dire que pour une fonction publique, comme ça, tu ne devrais même pas pouvoir rester aussi longtemps. Tu finis par lasser les gens, va faire autre chose. Va ailleurs ! Tu as de la thune pour faire ce que tu veux, va poursuivre dans un club et va vivre une nouvelle aventure. C’est comme à la tête d’un État, dix ans… eh oh c’est beaucoup déjà ! ».

« On a envie de voir Zidane à la tête des Bleus »