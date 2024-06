Un buteur français à l'OM ? Son agent sort du silence

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Anthony Martial va changer de club librement et gratuitement cet été. Alerté par la situation de l'attaquant français de 28 ans, l'OM penserait à boucler son transfert pour 0€. Interrogé sur l'avenir d'Anthony Martial, l'agent Philippe Lamboley a dévoilé ses conditions pour son avenir.

Après avoir recruté Pierre-Emerick Aubameyang il y a un an, l'OM voudrait s'attaquer à un autre grand nom en attaque cet été. En effet, le club phocéen aurait coché le nom d'Anthony Martial, qui est en fin de contrat le 30 juin avec Manchester United. En effet, Pablo Longoria verrait d'un bon œil l'idée de recruter l'international français pour 0€ lors de cette fenêtre de transferts. Mais quelle est la position du joueur ?

Le clan Martial lâche une réponse à l'OM

Lors d'un entretien accordé à Sky Sports , Philippe Lamboley s'est prononcé sur l'avenir d'Anthony Martial. L'agent du joueur révélant les conditions de l'attaquant de 28 ans pour signer dans un nouveau club.

Une star de Guardiola sur le marché, le PSG n’a pas dit son dernier mot ! https://t.co/eD1qNvXSmf pic.twitter.com/ziMExKvHzA — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

«Il choisira son club en fonction du projet sportif et familial»