Mercato : Le PSG passe à l’action pour son nouveau crack !

Benjamin Labrousse

Désormais, le PSG se veut très attentif au marché des jeunes talents. Le club parisien souhaite se renforcer par le biais de la jeunesse, et cela pourrait notamment se traduire par la venue d’un attaquant prometteur. Récemment associé aux Rouge et Bleu, Semih Kiliçsoy pourrait être prochainement observé par Paris. Explications.

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes ce lundi. Et du côté du PSG, on se dirige potentiellement vers un été animé. En effet, le club de la capitale souhaite nettement renforcer son effectif, et cela pourrait passer par le recrutement de jeunes talents. Dernière pépite en date à être annoncée du côté du club parisien ? Semih Kiliçsoy, buteur turc de 18 ans évoluant à Besiktas.

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour ce gros transfert ? https://t.co/Vfb6AlsHe5 pic.twitter.com/IDJXaX6YDi — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Le PSG lorgne un jeune crack turc

Ces derniers jours, l’agent du joueur, Murat Teber, a confirmé que le PSG faisait partie des clubs intéressés par l’avant-centre convoqué avec la Turquie pour l’Euro 2024 : « Si une offre est parvenue à Besiktas, je ne le sais pas. Je sais que des clubs comme le Bayern Munich, Manchester City, Arsenal, le Paris Saint-Germain, Monaco, le Bayer Leverkusen et Stuttgart surveillent Semih. Nous avons reçu des informations à ce sujet. Mais nous n'en sommes pas encore au stade de l'offre » .

Un scout bientôt envoyé sur place ?