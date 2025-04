Transfert au PSG : Il est sous le choc à son arrivée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait réussi un très joli coup sur le marché des transferts en janvier 2012, avec la signature de l'expérimenté Maxwell en provenance du FC Barcelone. Et l'ancien latéral gauche brésilien est revenu sur son transfert au PSG, avec des révélations pour le moins inattendues sur cette arrivée dans la capitale.

Quelques mois seulement après le rachat du PSG par le Qatar, Leonardo avait commencé à faire signer quelques grands noms bien connus du football européen avec un mercato très ambitieux en janvier 2012. L'ancien directeur sportif avait en effet bouclé les signatures d'Alex, Thiago Motta et Maxwell. Ce dernier, transféré en provenance du FC Barcelone pour seulement 3,5M€, est devenu au fil des saisons une légende du PSG et l'une des grandes figures de l'ère QSI. Pourtant, à son arrivée au club, Maxwell était sous le choc...

Maxwell a eu peur en débarquant

Récemment interrogé au micro de Téléfoot, l'ancien latéral gauche du PSG avoue avoir été interpellé par les infrastructures du Camp des Loges, l'ancien camp d'entraînement du club francilien : « Quand j'arrive au PSG, qu'est-ce qui me choque ? Déjà, je pars de Barcelone, c'était le 12 janvier, on avait le soleil. J'arrive à Paris, j'avais froid. Mais je pense que le plus choquant, c'était l'infrastructure du club. Il n'y avait pas un centre d'entraînement capable d'être celui d'un grand club », indique Maxwell.

« Ça m'a beaucoup choqué »

« On manquait de beaucoup de choses, de la qualité du terrain à des choses simples. Ça m'a beaucoup choqué. Mais bon, quand on part pour un projet, on sait qu'il y a un début difficile », poursuit l'ancien numéro 17 du PSG. Un constat qui ne l'a pas empêché de faire un brillant passage au Parc des Princes, où il a d'ailleurs pris sa retraite de joueur en 2017 avant de démarrer sa reconversion avec le PSG.