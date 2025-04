Grosse surprise au PSG : Zaïre-Emery remplacé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une nouvelle fois décevant sous le maillot du PSG vendredi soir lors de son entrée en jeu contre l'OGC Nice, Warren Zaïre-Emery a bien du mal à retrouver son meilleur niveau depuis quelque temps. Un état de forme qui n'a pas échappé à certains observateurs comme Walid Acherchour, qui annonce même son successeur naturel au PSG.

Alors qu'il était LA grande révélation du PSG ces dernières années et qu'il avait réussi à se faire une place de titulaire en puissance dans le onze de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery (19 ans) est-il en train de tout perdre ? Miné par une blessure (grosse entorse à la cheville gauche) en janvier dernier, le milieu de terrain parisien n'arrive plus à retrouver son niveau depuis qu'il a repris la compétition. Et il a encore déçu vendredi soir avec le PSG contre Nice (défaite 3-1).

Le malaise Zaïre-Emery au PSG

Dans un poste via son compte X, le journaliste Walid Acherchour a tenu à amorcer le débat sur le rendement actuel de Warren Zaïre-Emery avec le PSG : « On va pas l’accabler parce que c’est pas le but mais on est obligé de parler du niveau de Zaïre-Emery. Le niveau technique de sa rentrée… (même dans son ensemble) », explique-t-il.

Mayulu, son successeur au PSG ?

Et Acherchour va même plus loin en expliquant que Senny Mayulu, régulièrement aligné en équipe première du PSG cette saison, est en train de surclasser Zaïre-Emery dans la hiérarchie du milieu de terrain : « Il n’est toujours pas revenu de sa blessure et même Mayulu, pour moi, est aujourd’hui devant lui dans la dynamique ». Affaire à suivre...