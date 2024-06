Mercato : Le PSG fonce sur un nouveau crack, c'est inattendu !

Benjamin Labrousse

Ce n’est plus un secret, le PSG cherche désormais à se renforcer par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Le club de la capitale évalue actuellement plusieurs pistes, et serait notamment intéressé par le prodige turc Semih Kilicsoy. Ce dernier, âgé de 18 ans, évolue au Besiktas, et serait dans le viseur de plusieurs cadors européens. Explication.

De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Le club de la capitale cherche à recruter des jeunes joueurs à fort potentiel, et ce à tous les postes possibles. Ainsi, si l’été dernier, les dirigeants parisiens avaient déboursé 170M€ pour les recrutements de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos, rien n’exclut l’arrivée d’un jeune attaquant de grand talent à Paris cet été.

Mercato : Le PSG active un plan B à 100M€ ! https://t.co/zn47FjsjaY pic.twitter.com/K6LHy2Z5ta — le10sport (@le10sport) June 7, 2024

Un nouvel attaquant va débarquer à Paris ?

Depuis plusieurs mois, certains attaquants ont été associés au PSG, comme c’est notamment le cas de Benjamin Sesko, ou encore de Victor Osimhen. Toutefois, un joueur encore plus jeune que les deux noms cités pourrait être dans le viseur du club français. En Turquie, la dernière pépite en date se nomme Semih Kilicsoy. A 18 ans, ce dernier a réalisé une belle saison au Besiktas, et a été convoqué par Vincenzo Montella pour l’Euro.

L’agent de Semih Kilicsoy vend la mèche concernant le PSG