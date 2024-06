Mercato - OM : Longoria veut boucler une opération en Ligue 2

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté par l'OM en janvier 2023 pour renforcer son équipe B, Sofiane Sidi Ali est à la croisée des chemins. A 29 ans, le buteur serait courtisé par plusieurs équipes de Ligue 2. Mais malgré la volonté du club marseillais de se séparer de lui, le joueur ne souhaite pas mettre fin à son contrat, malgré le manque de perspective.

Un ménage se prépare à l'OM. Une nouvelle fois, Pablo Longoria compte renouveler son effectif. Mis à part deux ou trois joueurs, personne n'est intransférable. Ce chamngement des troupes concerne aussi l'équipe B de l'OM.

OM : Il réclame 4M€ pour signer ! https://t.co/UGAgqs1hlQ pic.twitter.com/PfSrJe7SkZ — le10sport (@le10sport) June 7, 2024

Sidi Ali suivi en Ligue 2

Selon les informations de La Provence , le buteur de cette équipe, Sofiane Sidi Ali, suscite la convoitise de nombreuses formations de Ligue 2. L'ancien attaquant de Panionios en Grèce, apparu cette saison en pro face à l'AS Monaco et au Havre, figurerait sur les tablettes d'Anncey, Dunkerque et Bastia.

L'OM le pousse vers la sortie ?

Mais à en croire le quotidien régional, Sidi Ali, dont le contrat court jusqu'en juin 2025, ne serait pas pressé de quitter l'OM. Récemment, l'avant-centre de 29 ans aurait décliné une proposition de la part d'Annecy. Malgré cette décision, la formation phocéenne espère bien parvenir à une solution d'ici la fin du mercato estival.