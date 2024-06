Mercato : L’OM valide le transfert d’un attaquant surprise

Hugo Chirossel

Arrivé en janvier 2023 pour renforcer la réserve, Sofiane Sidi Ali a fait deux apparitions en pro cette saison sous les couleurs de l’OM. Ses performances ont visiblement attiré l’attention de plusieurs clubs, notamment en Ligue 2. L’attaquant de 28 ans n’est pas forcément pressé de partir, mais le club est ouvert à un transfert.

Cette saison, plusieurs jeunes joueurs de l’OM ont fait leur début en professionnel sous les ordres de Jean-Louis Gasset, comme Gaël Lafont (17 ans), Keyliane Abdallah (18 ans) et Raimane Daou (19 ans). C’est également le cas d’un joueur plus âgé, Sofiane Sidi Ali. Âgé de 28 ans, l’attaquant de la réserve de l’OM avait été lancé dans le grand bain par Gennaro Gattuso contre l’AS Monaco le 27 janvier dernier (2-2).

Mercato : Un joueur de l'OM prêt à partir ? https://t.co/m0EdZP5wCB pic.twitter.com/wiji6Od3uv — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

Sidi Ali attise les convoitises en Ligue 2

Sofiane Sidi Ali a fait sa deuxième apparition en Ligue 1 lors du dernier match de la saison sur la pelouse du Havre (1-2). Auteur de 18 buts en National 3 la saison dernière, ses performances en réserve et ses quelques apparitions en pro ont attiré l’attention de plusieurs clubs. D’après les informations de La Provence , Aubagne, promu en National, est venu aux renseignements. Annecy (L2) a également contacté l’OM à propos de Sofiane Sidi Ali.

L’OM ne ferme pas la porte à un départ

Des propositions repoussées par l’attaquant marseillais, qui n’est pas pressé de partir. Sofiane Sidi Ali est satisfait de son contrat avec l’OM, qui court jusqu’en juin 2025, et n’a pas forcément envie de s’en aller, même pour s’engager avec un club professionnel. Il reste très courtisé, puisque Dijon (National), Dunkerque (L2) et Bastia (L2) sont également sur le coup. L’OM de son côté ne s’opposera pas à un départ de Sofiane Sidi Ali, à condition que cela se fasse rapidement, avant le début de la saison prochaine.