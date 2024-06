Mbappé signe au PSG, c'est une «anomalie»

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé est donc parti libre du PSG en cet été 2024, ça ne s'est pas passé comme ça il y a deux ans. A l'époque, alors qu'on se dirigeait également vers un départ libre du Français, ce dernier avait finalement accepté de prolonger son contrat au PSG. Il faut dire que le Qatar avait mis énormément d'argent sur la table pour le convaincre avec notamment un salaire XXL.

En 2022, Kylian Mbappé était déjà tout proche de quitter le PSG librement. Alors qu'il arrivait au terme de son contrat et qu'on l'attendait au Real Madrid, l'actuel capitaine de l'équipe de France avait surpris tout le monde en prolongeant avec le club de la capitale. Un nouveau contrat jusqu'en 2024 avec une année supplémentaire en option qui a permis à Mbappé de toucher un salaire XXL : 72M€ bruts par an environ. De quoi faire du désormais joueur du Real Madrid le mieux payé, un statut qu'il va perdre en débarquant chez les Merengue.



Mbappé : Le PSG prive le Real Madrid d'un sacré pactole https://t.co/0e3zxOHNzp pic.twitter.com/jwc7V3geu1 — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

« Mbappé va gagner beaucoup moins au Real Madrid qu’au PSG »

Si Kylian Mbappé a signé au Real Madrid, ce n'est pas pour une question d'argent. Car en quittant le PSG pour la Casa Blanca, le joueur de 25 ans va quasiment réduire son salaire par 2. « Kylian Mbappé va gagner beaucoup moins au Real Madrid qu’au PSG. Environ deux fois moins, passant de 72 M€ brut à 30 ou 35 M€, soit entre 15 et 20 M€ net », a expliqué le journaliste du Parisien , Laurent Perrin.

« Le plus gros salaire de l’histoire pour un joueur évoluant en Europe »