Le PSG balance sur Mbappé après son transfert

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé s'est officiellement engagé avec le Real Madrid. Suite à l'annonce de sa signature, le joueur de 25 ans ne s'est pas privé de dire ce qu'il avait sur le coeur à propos du calvaire vécu à Paris ces derniers mois. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour la réponse du PSG, qui s'est lâché à son tour sur Mbappé.

Kylian Mbappé en avait gros sur la patate contre le PSG et il ne s'est pas retenu. Ce mardi, en conférence de presse, il a balancé du lourd, lâchant notamment : « Au PSG je n'étais pas malheureux, ce serait cracher dans la soupe et au visage des gens qui m'ont défendu, j'ai toujours été heureux au PSG. Mais des choses me rendaient malheureux ».



« C'est juste irrespectueux »

En réponse aux critiques de Kylian Mbappé, le PSG a balancé à son tour contre la recrue estivale du Real Madrid. Dans des propos accordés à L'Equipe , une source au sein du club de la capitale a fait savoir : « C'est juste irrespectueux de dire ça une fois qu'il a annoncé son nouveau club ».

« Il oublie ses demandes répétées, ce qu'on lui a accordé »