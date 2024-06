Real Madrid : Mbappé met déjà une star sur le banc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, officielle depuis lundi, fait grandement parler et suscite déjà quelques interrogations, à l'image de la position qu'occupera l'ancien joueur du PSG. Pour Tomas Roncero, journaliste espagnol, la réponse est claire, il sera aligné aux côtés de Vinicius Junior et reléguera donc Rodrygo sur le banc de touche.

Depuis lundi soir, Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Par conséquent, les premières questions se posent sur la façon dont l'attaquant français sera utilisé par Carlo Ancelotti. Pour le journaliste de AS Tomas Roncero, c'est Rodrygo qui va se retrouver sur le banc.

Comment le Real va jouer avec Mbappé ?

« C'est un grand joueur et il fait partie des trois meilleurs au monde. Mbappé à Madrid va grandir, avec Ancelotti il va grandir, c'est un joueur avec une puissance énorme et c'est un joueur qui a enfin réalisé son rêve. Le voir avec Bellingham et Vinícius, c'est marquer une nouvelle ère glorieuse pour le Real Madrid », affirme le journaliste espagnol au micro d' El Larguero sur La Cadena SER , avant de poursuivre.

«Rodrygo restera sur le banc»