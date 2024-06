Mbappé : «La petite entourloupe» de son transfert au Real Madrid

Thibault Morlain

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. En effet, ce lundi soir, la Casa Blanca a annoncé la signature de l'ex-joueur du PSG, désormais sous contrat jusqu'en 2029. Mbappé va donc prochainement débarquer en Espagne, où un salaire important l'attend. Il sera en revanche moins payé qu'à Paris, mais voilà que l'accord passé avec le Real Madrid cacherait un détail très important.

Pour Kylian Mbappé, le rêve est enfin devenu réalité. Fan du Real Madrid, l'ex-joueur du PSG s'est engagé ce lundi soir avec les Merengue. Le voilà désormais sous contrat jusqu'en 2029 avec le club de Florentino Pérez. Il a énormément été question de ce contrat entre Mbappé et le Real Madrid, notamment en ce qui concerne son salaire. Alors que le joueur de 25 ans va consentir à une baisse de ses émoluments, cela va être compensé par une « petite entourloupe ».



« Il va avoir un très bon salaire, la moitié de ce qu'il gagnait au PSG »

Au micro de RMC , Frédéric Hermel s'est confié sur la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Ayant suivi de très près le club merengue, le journaliste a alors expliqué : « C'est gagnant-gagnant. Il arrive gratuitement, mais pas vraiment gratuitement. Le Real va quand même débourser entre 80 et 100M€ pour la prime à la signature. Il va avoir un très bon salaire, la moitié de ce qu'il gagnait au PSG. Non pas qu'à Madrid, il va gagner peu, mais c'est qu'il gagnait beaucoup au PSG. Après, la petite entourloupe, c'est sur la négociation des droits d'image ».

« Il n'y pas pour l'argent ? Non, sinon il reste à Paris »