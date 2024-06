PSG - Real Madrid : Le double jeu de Kylian Mbappé

Pierrick Levallet

Sept ans après son arrivée au PSG, Kylian Mbappé va relever un nouveau défi. L'international français a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid, qu'il aurait pu rejoindre en 2022 avant de prolonger dans la capitale. Mais déçu par la direction parisienne, le natif de Bondy aurait préparé son départ libre dans le dos du PSG tout au long de cette saison.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est terminé. L’international français a fait savoir qu’il n’allait pas prolonger dans la capitale. Et quelques jours plus tard, le capitaine de l’équipe de France a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid. Le grand feuilleton du mercato est terminé, après avoir duré au moins deux ans.

Mbappé a signé au Real Madrid...

En effet, Kylian Mbappé était proche de signer au Real Madrid en 2022. Mais au dernier moment, il a préféré prolonger au PSG. Cependant, la star de 25 ans a estimé que les dirigeants parisiens n’avaient pas tenu leurs promesses et a donc acté son départ dès l’été dernier.

... et a joué dans le dos du PSG