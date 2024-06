C’est officiel pour Mbappé, le Real Madrid s’est déchiré ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a mis la main sur Kylian Mbappé après avoir essuyé de multiples échecs. Ce qui aurait poussé plus d’un membre du comité de direction du club merengue à éviter de remettre une pièce dans la machine qu’a été le feuilleton Mbappé. Et ce, pour plusieurs raisons que The Athletic a listé. Explications.

Kylian Mbappé est officiellement devenu la nouvelle star du Real Madrid depuis lundi soir et le communiqué du champion d’Europe. Cette signature intervient deux années après son arrivée avortée contre toute attente et sa prolongation de contrat au PSG. A l’époque, le club merengue aurait assuré que le train était définitivement passé pour Kylian Mbappé qui avait déjà décidé en 2017 de privilégier un transfert au Paris Saint-Germain plutôt que de se rendre au Real Madrid.

Kylian Mbappé signe enfin au Real Madrid

Selon The Athletic , au début du mois de janvier, une série de réunions aurait eu lieu au Real Madrid afin de se mettre d’accord sur le feuilleton Kylian Mbappé. A l’époque, le principal intéressé avait déjà pris la décision de ne pas activer la clause présente dans son contrat au PSG afin de le rallonger d’une saison, soit jusqu’à l’été 2025. Alors, une dernière tentative de recrutement a été programmée pour Kylian Mbappé à la Casa Blanca. Mais cette opération n’aurait absolument pas fait l’unanimité, au contraire.

Les dirigeants du Real Madrid n’étaient pas pour le recrutement de Mbappé ?