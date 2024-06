Real Madrid : Le grand patron a fait une fleur à Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le feuilleton Kylian Mbappé a fait couler beaucoup d’encre dans la presse et a engendré de grandes discussions au Real Madrid. Lundi, Mbappé a rejoint le club merengue grâce à Florentino Pérez. Le président du Real Madrid serait allé à l’encontre de l’avis de ses dirigeants cette année pour recruter l’attaquant français, deux après son refus de signer pour prolonger au PSG.

Kylian Mbappé va arborer la tunique merengue du Real Madrid qui l’a fait tant rêver depuis tout petit. Sur son compte Instagram , le Français a fait part lundi soir sur les réseaux sociaux de son « rêve » qui est devenu réalité. Quelques minutes plus tôt, le Real Madrid publiait un communiqué afin d’annoncer la venue, libre de tout contrat, du meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Le comité de direction était contre ?

Néanmoins, d’après les informations de The Athletic , Kylian Mbappé aurait pu ne jamais mettre les pieds au Real Madrid. Et pour cause, au cours d’entrevues du comité directeur du club espagnol courant janvier, Mbappé n’aurait pas été voulu par différents dirigeants madrilènes. Que ce soit pour des raisons financières avec la rénovation à 1,3Md€ du stade Santiago Bernabeu ou bien sportive compte tenu de l’alchimie ambiante dans le vestiaire de Carlo Ancelotti.

Mbappé au Real Madrid grâce au forcing de Florentino Pérez ?